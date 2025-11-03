Каталог компаній
Luminar Technologies
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-аналітик

  • Всі зарплати Дейта-аналітик

Luminar Technologies Дейта-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in United States у Luminar Technologies варіюється від $91.3K до $130K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Luminar Technologies. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

$103K - $118K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$91.3K$103K$118K$130K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Дейта-аналітик заявок в Luminar Technologies щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Luminar Technologies RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-аналітик пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Luminar Technologies in United States складає річну загальну компенсацію $129,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luminar Technologies для позиції Дейта-аналітик in United States складає $91,300.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Luminar Technologies

Схожі компанії

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси