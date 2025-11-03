Каталог компаній
Lumentum
Lumentum Дейта-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Дейта-аналітик in Canada у Lumentum варіюється від CA$66.4K до CA$94.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lumentum. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Lumentum Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Lumentum in Canada складає річну загальну компенсацію CA$94,208. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lumentum для позиції Дейта-аналітик in Canada складає CA$66,355.

