Luma Health
Luma Health Зарплати

Зарплата Luma Health варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Кадрові ресурси на нижньому рівні до $184,075 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Luma Health. Останнє оновлення: 11/26/2025

Кадрові ресурси
$101K
Інженер-програміст
$184K
Технічний програм-менеджер
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Luma Health - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $184,075. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luma Health складає $127,400.

