Luma AI Зарплати

Зарплата Luma AI варіюється від $53,560 загальної компенсації на рік для Дейта-аналітик на нижньому рівні до $150,750 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Luma AI. Останнє оновлення: 11/26/2025

Дейта-аналітик
$53.6K
Інженер-програміст
$151K
Найвищеоплачувана позиція в Luma AI - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $150,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Luma AI складає $102,155.

