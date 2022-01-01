lululemon Зарплати

Каталог компаній
Зарплата lululemon варіюється від $39,800 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $341,700 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників lululemon.

Інженер-програміст
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Інженер даних

Продакт-менеджер
Median $108K
Проєкт-менеджер
Median $86.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дейта-аналітик
Median $80.2K
Дейта-сайентист
Median $82.2K
Архітектор рішень
Median $144K
Бізнес-аналітик
$89.6K
Менеджер з дейта-сайенс
$180K
Фінансовий аналітик
$72K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$80.3K
Маркетинг
$130K
Маркетингові операції
$60.5K
Продакт-дизайнер
$101K
Програм-менеджер
$181K
Рекрутер
$66.5K
Продажі
$39.8K
Менеджер інженерів-програмістів
$342K
Технічний програм-менеджер
$151K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в lululemon - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $341,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в lululemon складає $97,234.

