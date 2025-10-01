Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in Salt Lake City Greater Area у Lucid варіюється від $102K за year для Software Engineer 1 до $219K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Salt Lake City Greater Area становить $135K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lucid. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
(Початковий рівень)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Lucid Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Най-високоплатеният пакет за Інженер-програміст в Lucid in Salt Lake City Greater Area е с годишно общо възнаграждение от $218,837. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lucid за позицията Інженер-програміст in Salt Lake City Greater Area е $132,200.

