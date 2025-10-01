Каталог компаній
Lucid
Lucid Продукт-дизайнер Зарплати в Salt Lake City Greater Area

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in Salt Lake City Greater Area у Lucid становить $137K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lucid. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Загалом за рік
$137K
Рівень
II
Базова зарплата
$107K
Stock (/yr)
$30K
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Lucid?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Lucid Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в Lucid in Salt Lake City Greater Area складає річну загальну компенсацію $218,970. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lucid для позиції Продукт-дизайнер in Salt Lake City Greater Area складає $120,500.

Інші ресурси