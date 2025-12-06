Каталог компаній
Louis Dreyfus Company
Louis Dreyfus Company Дейта-сайентист Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Louis Dreyfus Company. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$92K - $107K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$85K$92K$107K$119K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Louis Dreyfus Company?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Louis Dreyfus Company in United States складає річну загальну компенсацію $119,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Louis Dreyfus Company для позиції Дейта-сайентист in United States складає $85,000.

