Louis Dreyfus Company Бізнес-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in India у Louis Dreyfus Company варіюється від ₹645K до ₹916K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Louis Dreyfus Company. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$8.3K - $9.9K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$7.3K$8.3K$9.9K$10.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Louis Dreyfus Company?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Louis Dreyfus Company in India складає річну загальну компенсацію ₹916,114. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Louis Dreyfus Company для позиції Бізнес-аналітик in India складає ₹645,263.

Схожі компанії

