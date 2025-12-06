Каталог компаній
Loot Labs
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продакт-менеджер

  • Всі зарплати Продакт-менеджер

Loot Labs Продакт-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-менеджер in Canada у Loot Labs варіюється від CA$168K до CA$229K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Loot Labs. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$132K - $157K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$122K$132K$157K$167K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Продакт-менеджер заявок в Loot Labs щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в Loot Labs?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продакт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Loot Labs in Canada складає річну загальну компенсацію CA$229,448. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Loot Labs для позиції Продакт-менеджер in Canada складає CA$167,597.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Loot Labs

Схожі компанії

  • Dropbox
  • Stripe
  • Snap
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/loot-labs/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.