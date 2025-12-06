Каталог компаній
Lone Star Circle of Care
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)

  • Всі зарплати Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)

Lone Star Circle of Care Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Середня загальна компенсація Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у Lone Star Circle of Care варіюється від $45.9K до $66.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lone Star Circle of Care. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$52.1K - $60.5K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$45.9K$52.1K$60.5K$66.6K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) заявок в Lone Star Circle of Care щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в Lone Star Circle of Care?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) в Lone Star Circle of Care складає річну загальну компенсацію $66,640. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lone Star Circle of Care для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) складає $45,920.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Lone Star Circle of Care

Схожі компанії

  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Databricks
  • Coinbase
  • Flipkart
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lone-star-circle-of-care/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.