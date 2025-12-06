Logitech Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Logitech варіюється від $107K за year для I1 до $277K за year для I5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $245K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Logitech. Останнє оновлення: 12/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус I1 ( Початковий рівень ) $107K $107K $0 $0 I2 $ -- $ -- $ -- $ -- I3 $125K $110K $8.4K $6.2K I4 $198K $174K $16.7K $6.9K Переглянути 3 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Logitech RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

