Середня загальна компенсація Оптичний інженер in Taiwan у Logitech варіюється від NT$1.02M до NT$1.43M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Logitech. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$36.2K - $42.1K
Taiwan
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$33.5K$36.2K$42.1K$46.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Logitech RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



