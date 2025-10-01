Каталог компаній
Logitech
Logitech Інженер-механік Зарплати в Greater Taipei Area

Компенсація Інженер-механік in Greater Taipei Area у Logitech варіюється від NT$1.74M за year для I3 до NT$2.57M за year для I4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Taipei Area становить NT$1.81M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Logitech. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Переглянути 3 Більше рівнів
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Logitech RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Logitech in Greater Taipei Area складає річну загальну компенсацію NT$3,215,277. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Logitech для позиції Інженер-механік in Greater Taipei Area складає NT$2,185,985.

