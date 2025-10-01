Logitech Інженер-механік Зарплати в Greater Taipei Area

Компенсація Інженер-механік in Greater Taipei Area у Logitech варіюється від NT$1.74M за year для I3 до NT$2.57M за year для I4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Taipei Area становить NT$1.81M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Logitech. Останнє оновлення: 10/1/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус I1 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I2 NT$ -- NT$ -- NT$ -- NT$ -- I3 NT$1.74M NT$1.54M NT$39.8K NT$163K I4 NT$2.57M NT$2.27M NT$102K NT$200K Переглянути 3 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( TWD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Logitech RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Logitech ?

