Компенсація Інженер-механік in Greater Taipei Area у Logitech варіюється від NT$1.74M за year для I3 до NT$2.57M за year для I4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Taipei Area становить NT$1.81M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Logitech. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Logitech RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)