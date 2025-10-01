Каталог компаній
Logitech
  • San Francisco Bay Area

Logitech Промисловий дизайнер Зарплати в San Francisco Bay Area

Медіанний пакет компенсації Промисловий дизайнер in San Francisco Bay Area у Logitech становить $133K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Logitech. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Загалом за рік
$133K
Рівень
I3
Базова зарплата
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Бонус
$0
Років у компанії
9 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Logitech?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Logitech RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Промисловий дизайнер at Logitech in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $239,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Промисловий дизайнер role in San Francisco Bay Area is $133,200.

Інші ресурси