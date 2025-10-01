Каталог компаній
Loggi
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Loggi Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати в Greater Sao Paulo

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in Greater Sao Paulo у Loggi становить R$491K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Loggi. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Загалом за рік
R$491K
Рівень
L5
Базова зарплата
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Бонус
R$0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в Loggi?

R$880K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на R$165K+ (іноді R$1.65M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер з розробки програмного забезпечення пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в Loggi in Greater Sao Paulo складає річну загальну компенсацію R$928,570. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Loggi для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in Greater Sao Paulo складає R$543,941.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Loggi

Схожі компанії

  • BlackBuck
  • Vecna Robotics
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Zencargo
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси