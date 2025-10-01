Каталог компаній
Loggi
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Sao Paulo

Loggi Інженер-програміст Зарплати в Greater Sao Paulo

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Sao Paulo у Loggi становить R$152K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Loggi. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Загалом за рік
R$152K
Рівень
L3
Базова зарплата
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Loggi?

R$880K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на R$165K+ (іноді R$1.65M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Loggi in Greater Sao Paulo складає річну загальну компенсацію R$302,208. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Loggi для позиції Інженер-програміст in Greater Sao Paulo складає R$162,485.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Loggi

Схожі компанії

  • BlackBuck
  • Vecna Robotics
  • Maersk
  • Ninjacart
  • Zencargo
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси