Loadsmart Зарплати

Зарплата Loadsmart варіюється від $38,921 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $88,094 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Loadsmart. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $71.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $88.1K
Дата-сайентист
$60.3K

Продукт-дизайнер
$38.9K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Loadsmart Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Loadsmart - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $88,094. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Loadsmart складає $66,098.

