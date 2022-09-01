Каталог компаній
LKQ
LKQ Зарплати

Зарплата LKQ варіюється від $57,486 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $102,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LKQ. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $102K
Бізнес-аналітик
$57.5K
Аналітик з кібербезпеки
$72.3K

Поширені запитання

El rol amb millor retribució reportat a LKQ és Інженер-програміст amb una compensació total anual de $102,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a LKQ és $72,271.

