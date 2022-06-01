LiveIntent Зарплати

Зарплата LiveIntent варіюється від $86,700 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $220,000 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LiveIntent . Останнє оновлення: 9/15/2025