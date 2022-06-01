Каталог компаній
LiveIntent
LiveIntent Зарплати

Зарплата LiveIntent варіюється від $86,700 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $220,000 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LiveIntent. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Продажі
Median $220K
Дата-сайентист
$86.7K
Продукт-менеджер
$87.1K

Інженер-програміст
$99.5K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в LiveIntent - це Продажі з річною загальною компенсацією $220,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в LiveIntent складає $93,296.

