Licious
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend програмний інженер

Licious Backend програмний інженер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Backend програмний інженер in India у Licious становить ₹4.68M за year. Останнє оновлення: 10/8/2025

Медіанний пакет
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹4.68M
Рівень
Software Development Engineer 3
Базова зарплата
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Бонус
₹0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Licious?

₹13.98M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в Licious in India складає річну загальну компенсацію ₹5,008,476. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Licious для позиції Backend програмний інженер in India складає ₹4,643,116.

