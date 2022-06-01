Каталог компаній
Liberty Tax
Liberty Tax Зарплати

Зарплата Liberty Tax варіюється від $26,388 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $51,000 для Менеджер бізнес-операцій на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Liberty Tax. Останнє оновлення: 9/9/2025

$160K

Бухгалтер
$26.4K
Адміністративний асистент
$31.4K
Менеджер бізнес-операцій
$51K

IT-спеціаліст
$36.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Liberty Tax - це Менеджер бізнес-операцій at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $51,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Liberty Tax складає $34,024.

