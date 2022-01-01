Каталог компаній
Levi's
Levi's Зарплати

Зарплата Levi's варіюється від $25,761 загальної компенсації на рік для Венчурний капіталіст на нижньому рівні до $211,050 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Levi's. Останнє оновлення: 10/21/2025

Бухгалтер
$155K
Дата-сайентист
$51.6K
Маркетинг
$71.4K

Продукт-дизайнер
$151K
Продукт-менеджер
$211K
Інженер-програміст
$36.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$70.7K
Венчурний капіталіст
$25.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Levi's - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,050. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Levi's складає $71,011.

Схожі компанії

  • Nike
  • Nordstrom
  • Macy's
  • Tapestry
  • Rent the Runway
  • Переглянути всі компанії ➜

