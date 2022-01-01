Levi's Зарплати

Зарплата Levi's варіюється від $25,761 загальної компенсації на рік для Венчурний капіталіст на нижньому рівні до $211,050 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Levi's . Останнє оновлення: 10/21/2025