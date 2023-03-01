Каталог компаній
Levio
Levio Зарплати

Зарплата Levio варіюється від $43,040 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $89,138 для Продакт-менеджер на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $68.5K
Продакт-дизайнер
$43K
Продакт-менеджер
$89.1K

Проєкт-менеджер
$54.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Levio - це Продакт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $89,138. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Levio складає $61,409.

