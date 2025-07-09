Leverage Edu Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Leverage Edu варіюється від $4,546 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $9,244 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Leverage Edu. Останнє оновлення: 10/21/2025

Маркетинг
$4.5K
Продажі
$6.5K
Інженер-програміст
$9.2K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Leverage Edu - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $9,244. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Leverage Edu складає $6,472.

