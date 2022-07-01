LevelTen Energy Зарплати

Каталог компаній
Зарплата LevelTen Energy варіюється від $222,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $241,200 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LevelTen Energy. Останнє оновлення: 10/21/2025

Інженер-програміст
Median $222K

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$239K
Технічний програмний менеджер
$241K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в LevelTen Energy - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $241,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в LevelTen Energy складає $238,800.

