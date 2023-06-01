Levels Health Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Levels Health варіюється від $27,317 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $211,050 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Levels Health. Останнє оновлення: 10/21/2025

Продукт-дизайнер
$99.5K
Продажі
$27.3K
Інженер-програміст
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Levels Health - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,050. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Levels Health складає $99,500.

