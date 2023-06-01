Levels Health Зарплати

Зарплата Levels Health варіюється від $27,317 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $211,050 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Levels Health . Останнє оновлення: 10/21/2025