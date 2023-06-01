Level Ex Зарплати

Зарплата Level Ex варіюється від $91,800 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $125,625 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Level Ex . Останнє оновлення: 10/21/2025