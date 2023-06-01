Каталог компаній
Level Ex
Level Ex Зарплати

Зарплата Level Ex варіюється від $91,800 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $125,625 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Level Ex. Останнє оновлення: 10/21/2025

Аналітик даних
$91.8K
Продукт-дизайнер
$126K
Інженер-програміст
$114K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Level Ex - це Продукт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $125,625. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Level Ex складає $113,565.

