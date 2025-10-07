Каталог компаній
Level AI
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Full-Stack програмний інженер

Level AI Full-Stack програмний інженер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Full-Stack програмний інженер in India у Level AI становить ₹3.15M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Level AI. Останнє оновлення: 10/7/2025

Медіанний пакет
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
Загалом за рік
₹3.15M
Рівень
Senior
Базова зарплата
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Level AI?

₹13.98M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.62M+ (іноді ₹26.22M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в Level AI in India складає річну загальну компенсацію ₹3,778,225. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Level AI для позиції Full-Stack програмний інженер in India складає ₹3,151,682.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Level AI

Схожі компанії

  • Coinbase
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Snap
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси