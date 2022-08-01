Lettuce Grow Зарплати

Зарплата Lettuce Grow варіюється від $109,450 загальної компенсації на рік для Продакт-менеджер на нижньому рівні до $125,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Lettuce Grow . Останнє оновлення: 11/27/2025