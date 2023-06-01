Let's Highlight Зарплати

Зарплата Let's Highlight варіюється від $112,200 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $248,750 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Let's Highlight . Останнє оновлення: 11/27/2025