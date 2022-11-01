Lessen Зарплати

Зарплата Lessen варіюється від $119,400 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $298,500 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Lessen . Останнє оновлення: 10/21/2025