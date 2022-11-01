Каталог компаній
Lessen
Lessen Зарплати

Зарплата Lessen варіюється від $119,400 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $298,500 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Lessen. Останнє оновлення: 10/21/2025

Інженер-програміст
Median $125K
Бізнес-аналітик
$129K
Продукт-дизайнер
$119K

Продукт-менеджер
$177K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$299K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Lessen - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $298,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lessen складає $129,350.

