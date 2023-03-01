Leroy Merlin Зарплати

Діапазон зарплат Leroy Merlin коливається від $13,127 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $114,425 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Leroy Merlin . Останнє оновлення: 8/13/2025