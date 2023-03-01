Довідник компаній
Leroy Merlin Зарплати

Діапазон зарплат Leroy Merlin коливається від $13,127 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $114,425 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Leroy Merlin. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $35.1K

Бекенд-інженер

Менеджер продукту
Median $77.4K
Менеджер з науки даних
$27.6K

Науковець даних
$16.1K
Дизайнер продукту
$114K
Продажі
$13.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$104K
Технічний менеджер програми
$53.4K
Венчурний капіталіст
$20.8K
Часті запитання

