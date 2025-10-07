Компенсація Cloud Security Architect in United States у Leidos варіюється від $74K за year для T1 до $177K за year для T5. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Leidos. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
T1
$74K
$73.3K
$333
$333
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$125K
$125K
$0
$0
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
