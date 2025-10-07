Каталог компаній
Leidos
Leidos Науковець-дослідник Зарплати в Northern Virginia Washington DC

Компенсація Науковець-дослідник in Northern Virginia Washington DC у Leidos становить $91.5K за year для T2. Медіанний yearний пакет компенсації in Northern Virginia Washington DC становить $94K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Leidos. Останнє оновлення: 10/7/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
T1
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Які кар'єрні рівні в Leidos?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Науковець-дослідник в Leidos in Northern Virginia Washington DC складає річну загальну компенсацію $175,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Leidos для позиції Науковець-дослідник in Northern Virginia Washington DC складає $94,000.

