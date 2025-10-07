Компенсація DevOps-інженер in United States у Leidos становить $156K за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $138K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Leidos. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***