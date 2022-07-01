Leia Зарплати

Зарплата Leia варіюється від $98,000 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $228,850 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Leia . Останнє оновлення: 9/8/2025