Каталог компаній
Leia
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Leia Зарплати

Зарплата Leia варіюється від $98,000 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $228,850 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Leia. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $165K
Дата-сайентист
$98K
Технічний програмний менеджер
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

A legmagasabban fizető pozíció a Leia cégnél: Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level évi $228,850 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Leia cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $165,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Leia

Схожі компанії

  • Snap
  • LinkedIn
  • Google
  • SoFi
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси