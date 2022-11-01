Каталог компаній
Ledcor
Ledcor Зарплати

Зарплата Ledcor варіюється від $35,987 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $73,563 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ledcor. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Інженер-будівельник
Median $62.3K
Проєктний менеджер
Median $46.5K
Бізнес-аналітик
$36K

Інженер-програміст
$73.6K
Поширені запитання

