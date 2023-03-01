Каталог компаній
LeasePlan
LeasePlan Зарплати

Зарплата LeasePlan варіюється від $10,235 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $159,100 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LeasePlan. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $90.6K
Бізнес-аналітик
$68.6K
Аналітик даних
$70.4K

Дата-сайентист
$10.2K
Продукт-дизайнер
$87K
Аналітик з кібербезпеки
$111K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Архітектор рішень
$122K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в LeasePlan - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $159,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в LeasePlan складає $88,797.

