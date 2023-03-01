LeasePlan Зарплати

Зарплата LeasePlan варіюється від $10,235 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $159,100 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LeasePlan . Останнє оновлення: 9/8/2025