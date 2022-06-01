Каталог компаній
LearnUpon
LearnUpon Зарплати

Зарплата LearnUpon варіюється від $36,836 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $52,253 для Обслуговування клієнтів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LearnUpon. Останнє оновлення: 11/22/2025

Обслуговування клієнтів
$52.3K
Інженер-програміст
$36.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в LearnUpon - це Обслуговування клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $52,253. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в LearnUpon складає $44,544.

