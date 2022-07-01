Каталог компаній
LearnPlatform
LearnPlatform Зарплати

Медіанна зарплата LearnPlatform становить $89,445 для Інженер-програміст . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LearnPlatform. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
$89.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в LearnPlatform - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $89,445. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в LearnPlatform складає $89,445.

