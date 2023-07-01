Каталог компаній
Leapfin
Leapfin Зарплати

Зарплата Leapfin варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $195,975 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Leapfin. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Маркетинг
$196K
Продукт-менеджер
$126K
Продажі
$101K

Інженер-програміст
$119K
Не знаходите свою посаду?

Не знаходите свою посаду?


Поширені запитання

The highest paying role reported at Leapfin is Маркетинг at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Leapfin is $122,513.

