Каталог компаній
LeanIX
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

LeanIX Зарплати

Зарплата LeanIX варіюється від $57,897 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $101,654 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LeanIX. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $69.4K
Менеджмент-консультант
Median $102K
IT-спеціаліст
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продукт-дизайнер
$57.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$83.2K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в LeanIX - це Менеджмент-консультант з річною загальною компенсацією $101,654. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в LeanIX складає $69,396.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для LeanIX

Схожі компанії

  • Celonis
  • GFT Group
  • GfK
  • Traction Guest
  • Uberall
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси