LeanIX Зарплати

Зарплата LeanIX варіюється від $57,897 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $101,654 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників LeanIX . Останнє оновлення: 9/14/2025