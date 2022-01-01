League Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат League коливається від $68,665 у загальній компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому кінці до $150,750 для Аналітик кібербезпеки на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників League. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Інженер-програміст
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Бекенд-інженер

Менеджер продукту
Median $120K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $150K

Розвиток бізнесу
$68.7K
Копірайтер
$70.9K
Юридичний
$144K
Дизайнер продукту
$116K
Аналітик кібербезпеки
$151K
Часті запитання

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v League je $132,102.

