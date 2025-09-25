Каталог компаній
LayerZero Labs
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

LayerZero Labs Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Canada у LayerZero Labs становить CA$176K за year. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Загалом за рік
CA$176K
Рівень
180000
Базова зарплата
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в LayerZero Labs?

CA$226K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

El paquet salarial més alt reportat per a un Інженер-програміст a LayerZero Labs in Canada és una compensació total anual de CA$409,190. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a LayerZero Labs per al rol de Інженер-програміст in Canada és CA$169,320.

Інші ресурси