Lattice Full-Stack інженер програмного забезпечення Зарплати в United States

Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in United States у Lattice варіюється від $189K за year для L3 до $289K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $170K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lattice. Останнє оновлення: 11/12/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус L3 Software Engineer I ( Початковий рівень ) $189K $175K $14.4K $0 L4 Software Engineer II $204K $172K $32K $0 L5 Senior Software Engineer $254K $214K $40K $0 L6 Staff Software Engineer $289K $223K $65.5K $0 Переглянути 2 Більше рівнів

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( USD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Отримувати сповіщення про нові зарплати Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Lattice Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно ) 3 years post-termination exercise window.

Який графік вестингу в Lattice ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.