Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in United States у Lattice варіюється від $189K за year для L3 до $289K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $170K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lattice. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$189K
$175K
$14.4K
$0
L4
$204K
$172K
$32K
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$289K
$223K
$65.5K
$0
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Lattice Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
3 years post-termination exercise window.