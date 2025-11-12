Каталог компаній
Lattice
  • Зарплати
  • Продакт-дизайнер

  • UX-дизайнер

Lattice UX-дизайнер Зарплати

Компенсація UX-дизайнер in United States у Lattice становить $193K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $195K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lattice. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
Product Designer I
$193K
$171K
$21.6K
$0
L4
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Lattice Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

3 years post-termination exercise window.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції UX-дизайнер в Lattice in United States складає річну загальну компенсацію $294,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lattice для позиції UX-дизайнер in United States складає $173,250.

Інші ресурси