Каталог компаній
Latham & Watkins
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Юридичний відділ

  • Всі зарплати Юридичний відділ

  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins Юридичний відділ Зарплати в Greater Los Angeles Area

Медіанний пакет компенсації Юридичний відділ in Greater Los Angeles Area у Latham & Watkins становить $265K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Latham & Watkins. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Загалом за рік
$265K
Рівень
-
Базова зарплата
$235K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$30K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Latham & Watkins?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Юридичний відділ пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Юридичний відділ в Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area складає річну загальну компенсацію $447,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Latham & Watkins для позиції Юридичний відділ in Greater Los Angeles Area складає $235,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Latham & Watkins

Схожі компанії

  • K&L Gates
  • Clio
  • Rocket Lawyer
  • Northwestern Mutual
  • Cognosante
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси