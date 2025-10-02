Каталог компаній
Later
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Vancouver

Later Інженер-програміст Зарплати в Greater Vancouver

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Vancouver у Later становить CA$152K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Later. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Загалом за рік
CA$152K
Рівень
L3
Базова зарплата
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
11 Роки
Які кар'єрні рівні в Later?

CA$226K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.3K+ (іноді CA$423K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Later in Greater Vancouver складає річну загальну компенсацію CA$172,843. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Later для позиції Інженер-програміст in Greater Vancouver складає CA$129,022.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Later

Схожі компанії

  • Uber
  • Roblox
  • Lyft
  • Databricks
  • Spotify
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси