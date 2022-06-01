Каталог компаній
Lansweeper
Lansweeper Зарплати

Зарплата Lansweeper варіюється від $67,595 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $120,600 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Lansweeper. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Продукт-менеджер
$67.6K
Програмний менеджер
$121K
Продажі
$101K

Інженер-програміст
$85.6K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Lansweeper is Програмний менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $120,600. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lansweeper is $93,072.

